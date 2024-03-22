З'явиться Порт-Аненталь та Шептицький: які назви матимуть 5 міст після перейменування

639
Валерія Гуржий
share share

В Україні перейменують 5 міст та 104 села. Відповідну постанову ухвалив профільний комітет Верховної Ради, але це рішення має проголосувати Парламент.

Відомо, що Бровари планують перейменувати у Броварі, місто Червоноград на Львівщині – у Шептицький, Павлоград на Дніпропетровщині – у Матвіїів, Южне на Одещині – у Порт-Аненталь, Синельникове на Дніпропетровщині – у Ріднопілля.

Окрім того, село Росіянівка на Одещині стане Козацьким, Російська Буда Хмельницької області - Розсохською Будою, Московський Бобрик на Сумщині – Лебединий Бобрик, Пушкіно на Закарпатті – Міжлісне, Пушкіне на Чернігівщині – Лісове. Селище Московщина на Рівненщині перейменують на Щасливе, а Стара Московка на Харківщині – на Джерельне.

Нагадаємо, що влітку минулого року Національна комісія зі стандартів державної мови представила перелік із майже 1400 населених пунктів у 24 областях, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Тоді ж була пропозиція перейменувати місто Бровари на Броварі, адже нинішня назва “не відповідає правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови”.

Після цього у центрі Броварів місцеві активісти проводили акцію “Повернення місту історичної назви “Броварі”. Тоді вони за допомогою болгарки змінили назву міста на інсталяції “Я люблю Бровари”, що розміщена навпроти міськради. Відтепер напис можна прочитати як "Я люблю Броварі".

Підтримуєте перейменування міст?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 березня 2024
share share
На Житомирщині запрацював єдиний в Україні завод, який переробляє сміття на біопаливо На Житомирщині запрацював єдиний в Україні завод, який переробляє сміття на біопаливо У центрі Львова облаштують велосипедну смугу У центрі Львова облаштують велосипедну смугу Київрада планує профінансувати встановлення пандусів у під'їздах будинків Київрада планує профінансувати встановлення пандусів у під'їздах будинків Відтепер у "Дії" доступні освітні дипломи та атестати Відтепер у "Дії" доступні освітні дипломи та атестати
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.