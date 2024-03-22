З'явиться Порт-Аненталь та Шептицький: які назви матимуть 5 міст після перейменування

В Україні перейменують 5 міст та 104 села. Відповідну постанову ухвалив профільний комітет Верховної Ради, але це рішення має проголосувати Парламент.

Відомо, що Бровари планують перейменувати у Броварі, місто Червоноград на Львівщині – у Шептицький, Павлоград на Дніпропетровщині – у Матвіїів, Южне на Одещині – у Порт-Аненталь, Синельникове на Дніпропетровщині – у Ріднопілля.

Окрім того, село Росіянівка на Одещині стане Козацьким, Російська Буда Хмельницької області - Розсохською Будою, Московський Бобрик на Сумщині – Лебединий Бобрик, Пушкіно на Закарпатті – Міжлісне, Пушкіне на Чернігівщині – Лісове. Селище Московщина на Рівненщині перейменують на Щасливе, а Стара Московка на Харківщині – на Джерельне.

Нагадаємо, що влітку минулого року Національна комісія зі стандартів державної мови представила перелік із майже 1400 населених пунктів у 24 областях, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Тоді ж була пропозиція перейменувати місто Бровари на Броварі, адже нинішня назва “не відповідає правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови”.

Після цього у центрі Броварів місцеві активісти проводили акцію “Повернення місту історичної назви “Броварі”. Тоді вони за допомогою болгарки змінили назву міста на інсталяції “Я люблю Бровари”, що розміщена навпроти міськради. Відтепер напис можна прочитати як "Я люблю Броварі".