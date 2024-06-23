У зоні відчуження ЧАЕС незаконно зрізали дерев майже на 120 млн грн

Державні аудитори провели контрольні заходи щодо діяльності ДСП “Північна Пуща”, що є у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), і виявили низку серйозних порушень.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Зокрема, встановлено, що на площі 29,4 га ДСП “Північна Пуща” проводилися суцільні “санітарні рубки” з порушенням законодавства, — без застосування процедури оцінки впливу на довкілля.

“Така експертиза можливих наслідків для екосистеми мала бути в обов’язковому порядку проведена перед початком робіт. “Чистка” лісових насаджень привела до неправомірної рубки дерев, збитки від яких становили 4,7 млн грн”, — зазначають в Держаудитслужбі.

Також на території одного з лісництв, що входить до ДСП “Північна Пуща”, була виявлена більш масштабна неправомірна вирубка лісу. Зафіксовано зрізаними сотні вікових сосен, що, за попередньою оцінкою, завдало державі збитків на суму 114 млн грн.

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