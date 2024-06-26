На Київщині відновлюють пошкоджений міст через річку Ірпінь: коли відкриють рух

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Наталія Габрух
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У серпні 2024 року планують відкрити рух відбудованим мостом через річку Ірпінь на дорозі Р-02 Київ — Іванків — Овруч.

Про це повідомив начальник Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області Руслан Ничік.

Міст було пошкоджено у лютому 2022 року. Щоб забезпечити логістику між Києвом та населеними пунктами Вишгородського району налагодили тимчасовий проїзд по мосту.

Восени минулого року розпочались роботи з капітального ремонту моста. За цей час:

  • влаштували пальові фундаменти та опори;
  • влаштували балки прогонової будови;
  • забетонували монолітну залізобетонну плиту;
  • влаштували деформаційні шви на мосту;
  • змонтували системи водовідведення;
  • встановили бордюрний камінь;
  • влаштували велопішохідну доріжку та тротуар;
  • встановили перильне та бар’єрне огородження.

Наразі тривають роботи з улаштування гідроізоляції проїзної частини мосту, після чого буде влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття.

Міст протяжністю 156 метрів матиме дві смуги руху, тротуар та велопішохідну доріжку. Також на мосту та підходах буде влаштовано автономне освітлення.

Фото: Руслан Ничік

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Опубліковано: 26 червня 2024
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