Coursera та Happy Monday запускають безкоштовну програму навчання для українців: як долучитися

Coursera та Happy Monday запускають проєкт ReSkill UA. Завдяки програмі українці зможуть безкоштовно підвищити кваліфікацію та пройти перекваліфікації із можливістю подальшого працевлаштування.

Про це йдеться на сайті проєкту ReSkill UA.

Ті, хто хоче долучитися до програми зможуть отримати:

навчання на Coursera;

онлайн-програми від таких лідерів галузі як Google, IBM і Meta;

кар’єрні консультації та фахову підтримку від початку навчання до працевлаштування.

Учасники проєкту зможуть опанувати професії з нуля або поглибити знання в обраній сфері, зокрема:

для перекваліфікації — можна опанувати професії з нуля у таких сферах: продажі, проєктний менеджмент, маркетинг, служба підтримки в ритейлі, підприємництво;

для підвищення кваліфікації — можна поглибити експертизу в таких сферах: енергетика, виробництво, будівництво, управління ланцюгами постачання та логістика;

програми, доступні і для перекваліфікації, і для підвищення кваліфікації у таких сферах: кібербезпека, штучний інтелект.

Серед вимог до учасників програми:

вік від 18 років;

спілкування українською мовою;

присвячувати навчанню певну кількість годин на тиждень, яка залежить від обраного напряму (до 6 годин на тиждень протягом 6 місяців або понад 12 годин на тиждень протягом 3 місяців);

пріоритет в участі надаватиметься особам, які активно шукають роботу і потребують допомоги у працевлаштуванні;

для участі в програмі необхідно проживати в Україні, щоб мати змогу повною мірою скористатися ресурсами програми та доступною підтримкою.

Старт навчання — червень 2024 року. Щоб взяти участь у проєкті, необхідно мати комп’ютер чи телефон із доступом до інтернету та заповнити реєстраційну форму .

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