На матчі Україна — Бельгія розгорнули банер із портретом загиблого воїна Назарія "Грінки" Гринцевича

На матчі Україна — Бельгія на Євро-2024 фанати розгорнули банер із портретом загиблого воїна Назарія “Грінки” Гринцевича.

Про це повідомляє Суспільне.

Зображення згенерував штучний інтелект із фотографій 182 полеглих українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів. Воно мало підпис “Мир має свою ціну”.

Мета акції — нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті. Вони могли б вболівати за збірну рідної країни на трибунах, але натомість віддають життя за мир у Європі своє життя.

21-річний вінничанин Назарій Гринцевич вболівав за місцеву “Ниву”. Воїн провів чотири місяці у російському полоні, а після звільнення знову повернувся на фронт. Разом з побратимами заснував підрозділ, де командував взводом оптичних спостерігачів. Воїн загинув у бою 6 травня 2024 року.

Фото: Суспільне