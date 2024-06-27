В Одесі побудують сміттєспалювальний завод, що вироблятиме електрику й тепло

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Ірина Маймур
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В Одесі побудують сміттєспалювальний завод, що вироблятиме електрику і тепло.

Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради.

Під будівництво виділили земельну ділянку площею чотири гектари.

Ділянку передадуть комунальному підприємству “Теплопостачання міста Одеси”. Після її оформлення міська рада розпочне процедуру розроблення проєктної документації.

“Свої наміри щодо сміттєспалювального заводу місто зафіксувало ще у 2022 році, коли депутати погодили “Схему теплопостачання міста Одеси”, а тепер закріпили у стратегії розвитку міста”, – зазначають у міській раді.

Наразі спільно з японськими партнерами триває розробка плану з відновлення Одеси, до якого увійде й проєкт будівництва сміттєспалювального заводу. Пізніше планують залучити інвесторів з різних країн. Попередню вартість проєкту поки що не оголошували.

Фото: Укрінформ

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Опубліковано: 27 червня 2024
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