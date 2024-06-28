“Укрпошта” запустить новий мобільний застосунок: які функції там будуть

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Ірина Маймур
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Цього року “Укрпошта” запустить новий мобільний застосунок, яким замінять наявний.

Про це AIN.UA повідомив маркетинговий директор “Укрпошти” Максим Колесніков.

Поточний застосунок має невисокі рейтинги в App Store та Google Play Market. Одна з його найбільших проблем — відсутність сповіщень про статус посилки.

“Це було пов’язано не з тим, що не було бажання в розробників, — просто всього не могла надавати інфраструктура “Укрпошти”, — пояснив Колесніков.

У новому застосунку користувачі зможуть отримувати сповіщення про статус своїх посилок на кожному етапі – від сортування до доставки. Окрім того, користувачі зможуть контролювати маршрут своїх посилок.

“Зараз ми запускаємо кілька систем, які будуть дозволяти на кожному кроці контролювати посилку — те саме автоматизоване сортування дозволить розуміти, що, де і як вона їде. І це дозволить запустити цю функцію”, — додав Колесніков.

Фото: psm7.com

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Опубліковано: 28 червня 2024
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