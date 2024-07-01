У Музеї в Пирогові реконструюють кримськотатарську садибу

У Музеї просто неба в Пирогові презентували проєкт реконструкції традиційної садиби кримських татар під назвою "Кримськотатарська садиба".

Про це повідомили на сторінці Музею.

Йдеться про прототип житлової споруди, як пам'ятки архітектури 18 століття, який належав Аджи Осману з Бахчисараю і був типовим для міської забудови тих часів.

Ідея створення проєкту та її реалізація відбуватиметься за ініціативи ДП "Кримський дім", Меджлісу кримськотатарського народу, Об'єднаної ініціативи "Кримський фронт" та Національного музею народної архітектури та побуту України.

Фото: Національний музей народної архітектури та побуту України, Представництво Президента України в АР Крим