З 70 до 25 500 гривень: в Україні збільшать штрафи за прослуховування російської музики

1257
Валерія Гуржий
share share

В Україні планують збільшити штрафи за прослуховування російської музики у громадських місцях з 70 до 5100-25500 гривень.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Відповідний законопроєкт зареєстрований на сайті Верховної Ради. Згідно з яким штрафи за прослоховування російської музики пропонуються у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 5100-8500 гривень. За повторне порушення протягом року штраф складатиме від 1700 до 25500 гривень.

Дотримання правила контролюватимуть керівники закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Штрафи будуть накладатися на них, а не на окремих громадян. Підтримку цій ініціативі вже висловили деякі депутати та мовний омбудсмен, аргументуючи її необхідністю зміцнення національної безпеки та зменшення впливу держави-агресора на українців.

Фото: Unsplash\Paul Esch-Laurent

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 липня 2024
share share
Біля Замкової гори у Львові зведуть ЖК: Drozdov & Partners показали конкурсний проєкт Біля Замкової гори у Львові зведуть ЖК: Drozdov & Partners показали конкурсний проєкт Український бізнес, який постраждав від війни, може отримати фінансову допомогу: як податися Український бізнес, який постраждав від війни, може отримати фінансову допомогу: як податися Для Києва вироблятимуть електроенергію з твердих побутових відходів Для Києва вироблятимуть електроенергію з твердих побутових відходів На Подолі відкрився творчий простір Splav: там вже експонується виставка На Подолі відкрився творчий простір Splav: там вже експонується виставка
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.