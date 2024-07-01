З 70 до 25 500 гривень: в Україні збільшать штрафи за прослуховування російської музики

В Україні планують збільшити штрафи за прослуховування російської музики у громадських місцях з 70 до 5100-25500 гривень.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Відповідний законопроєкт зареєстрований на сайті Верховної Ради. Згідно з яким штрафи за прослоховування російської музики пропонуються у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 5100-8500 гривень. За повторне порушення протягом року штраф складатиме від 1700 до 25500 гривень.

Дотримання правила контролюватимуть керівники закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Штрафи будуть накладатися на них, а не на окремих громадян. Підтримку цій ініціативі вже висловили деякі депутати та мовний омбудсмен, аргументуючи її необхідністю зміцнення національної безпеки та зменшення впливу держави-агресора на українців.

Фото: Unsplash\Paul Esch-Laurent