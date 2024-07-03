“Укрзалізниця” впроваджує більш сучасні правила перевезення тварин: що зміниться
“Укрзалізниця” впроваджує більш сучасні правила перевезення тварин.
Про це повідомляють у пресслужбі перевізника.
Що зміниться:
- Для перенесення тварин підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном.
- Для малих тварин до 45 сантиметрів дозволять тимчасове перебування без переноски.
- Для великих собак від 45 сантиметрів дозволять проїзд у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе.
- Дозволять проїзд великих собак в «Інтерсіті+» за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.
- Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть їхати безкоштовно в усіх типах вагонів, із намордником і повідцем.
Громадянам, які відчуватимуть дискомфорт або мають алергію на тварин, “Укрзалізниця” забезпечить альтернативні місця.
Наразі зміни вже подали на затвердження Держрегуляторною службою.
“Перед затвердженням проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту”, — зазначили в УЗ,
До того ж “Укрзалізниця” з організацією UAnimals також починає роботу над соціальною кампанією, щоб закликати людей людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.
Фото: UAnimals
Опубліковано: 03 липня 2024