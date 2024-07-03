“Укрзалізниця” впроваджує більш сучасні правила перевезення тварин: що зміниться

“Укрзалізниця” впроваджує більш сучасні правила перевезення тварин.

Про це повідомляють у пресслужбі перевізника.

Що зміниться:

Для перенесення тварин підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном. Для малих тварин до 45 сантиметрів дозволять тимчасове перебування без переноски. Для великих собак від 45 сантиметрів дозволять проїзд у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе. Дозволять проїзд великих собак в «Інтерсіті+» за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду. Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть їхати безкоштовно в усіх типах вагонів, із намордником і повідцем.

Громадянам, які відчуватимуть дискомфорт або мають алергію на тварин, “Укрзалізниця” забезпечить альтернативні місця.

Наразі зміни вже подали на затвердження Держрегуляторною службою.

“Перед затвердженням проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту”, — зазначили в УЗ,

До того ж “Укрзалізниця” з організацією UAnimals також починає роботу над соціальною кампанією, щоб закликати людей людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

Фото: UAnimals