В Україні планують заборонити одноразовий посуд, ватні палички і соломинки для напоїв

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Ірина Маймур
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В Україні планують заборонити одноразовий посуд, ватні палички і соломинки для напоїв.

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

Загалом хочуть заборонити:

  • гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;
  • ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерного паковання або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс;
  • мішалки та соломинки для напоїв;
  • палички, що прикріплюються до повітряних куль;
  • шпажки;
  • одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.

Зазначається, що такі заходи пов'язані з наміром України стати повноцінним членом Євросоюзу, а останній, як відомо, йде шляхом зменшення такого виду відходів.

З 3 липня цього року пластикові пляшки в ЄС продаються винятково з прикріпленими кришками. Очікується, що завдяки цьому кришка потрапить на переробку разом із пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник або в ґрунти чи воду.

Цьому рішенню передувала ухвалена у 2019 році Директива ЄС 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля.

"Ідучи європейським шляхом, Україна також впроваджує кращі європейські практики у боротьбі за чисте довкілля. Наразі напрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904", — повідомили в Міндовкілля.

Фото: M.I.G.

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Опубліковано: 04 липня 2024
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