В Україні планують заборонити одноразовий посуд, ватні палички і соломинки для напоїв
В Україні планують заборонити одноразовий посуд, ватні палички і соломинки для напоїв.
Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.
Загалом хочуть заборонити:
- гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;
- ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерного паковання або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс;
- мішалки та соломинки для напоїв;
- палички, що прикріплюються до повітряних куль;
- шпажки;
- одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.
Зазначається, що такі заходи пов'язані з наміром України стати повноцінним членом Євросоюзу, а останній, як відомо, йде шляхом зменшення такого виду відходів.
З 3 липня цього року пластикові пляшки в ЄС продаються винятково з прикріпленими кришками. Очікується, що завдяки цьому кришка потрапить на переробку разом із пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник або в ґрунти чи воду.
Цьому рішенню передувала ухвалена у 2019 році Директива ЄС 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля.
"Ідучи європейським шляхом, Україна також впроваджує кращі європейські практики у боротьбі за чисте довкілля. Наразі напрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904", — повідомили в Міндовкілля.
Фото: M.I.G.