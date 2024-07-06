Відомий французький художник створив комікс про війну в Україні

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Наталія Габрух
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Французький художник Фаб’єн Тульме створив комікс “Історії двох років війни в Європі”, у якому зобразив війну в Україні через призму приватних історій простих українців.

Про це повідомляє волонтерський консорціум “Доріжка”.

За словами художника, основна мета та ідея коміксу — дати людям за межами України уявлення про руйнівний вплив обстрілів та ескалації конфлікту на повсякденне життя цивільного населення країни.

У своїй роботі Фаб’єн Тульме розповів чотири історії людей з різних куточків України, яких торкнулася війна. Усі герої поділилися своїми історіями з консорціумом “Доріжка”, який надав їм гуманітарну допомогу.

Вперше твір презентували до другої річниці російського вторгнення в Україну, 24 лютого 2024 року, французькою мовою.

Після успіху у відомих французьких виданнях, на кшталт Le Monde, Libération, Courrier International та Society, його випустили англійською та українською мовами.

Фаб’єн Тульме і його творчість набули популярності після виходу першого коміксу “Це не тебе я чекав”. У ньому митець розповідає про народження доньки із синдром Дауна.

Фото: волонтерський консорціум “Доріжка”

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Опубліковано: 06 липня 2024
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