McDonald's спрямує увесь денний прибуток від продажу чізбургерів на допомогу “Охматдиту”
McDonald's Україна планує зібрати щонайменше 1 млн грн на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”, пошкодженої під час ракетної атаки 8 липня.
Про це повідомляють на сторінці мережі McDonald's у Instagram.
“Увесь прибуток від продажу чізбургера за 9 липня МакДональдз Україна спрямує благодійній організації “Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні” на підтримку та цільові потреби дитячої лікарні “Охматдит” у Києві”, — йдеться у повідомленні.
Також зробити прямий внесок можна за посиланням.
Фото: McDonald's Україна
Опубліковано: 09 липня 2024
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