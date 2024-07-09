McDonald's спрямує увесь денний прибуток від продажу чізбургерів на допомогу “Охматдиту”

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Наталія Габрух
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McDonald's Україна планує зібрати щонайменше 1 млн грн на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”, пошкодженої під час ракетної атаки 8 липня.

Про це повідомляють на сторінці мережі McDonald's у Instagram.

“Увесь прибуток від продажу чізбургера за 9 липня МакДональдз Україна спрямує благодійній організації “Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні” на підтримку та цільові потреби дитячої лікарні “Охматдит” у Києві”, — йдеться у повідомленні.

Також зробити прямий внесок можна за посиланням.

Фото: McDonald's Україна

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Опубліковано: 09 липня 2024
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