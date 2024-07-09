Біля культурного центру "Спаська 13" з'явиться рекреаційний простір на місці спортивного майданчика

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Валерія Гуржий
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Спортивний майданчик біля культурного центру "Спаська 13" перетворять інклюзивний рекреаційний простір.

Про це повідомляє The Village Україна.

Після відкриття центру кияни почали облаштовувати майданчик для занять спортом. Мета активістів – перетворити його на повноцінний рекреаційний простір із регулярним проведенням змагань і спортивних занять із залученням фахових тренерів.

На спортмайданчику вже провели чотири благодійні турніри з бадмінтону, пінг-понгу, крокету та шахів. Тоді зібрали понад 13 тисяч гривень на сонячні батареї для деокупованих територій Херсонщини.

"Фізична активність є ефективною для покращення самопочуття. Тому наша мета – створити інклюзивний рекреаційний простір, який буде допомагати містянам триматися", - розповідають у команді.

Простір стане частиною локальної вуличної культури "Спаська". Організатори просять долучитися до проєкту. Зокрема, шукають постачальників і тренерів.

Фото: Культурний центр "Спаська 13"

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Опубліковано: 09 липня 2024
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