Біля культурного центру "Спаська 13" з'явиться рекреаційний простір на місці спортивного майданчика
Спортивний майданчик біля культурного центру "Спаська 13" перетворять інклюзивний рекреаційний простір.
Про це повідомляє The Village Україна.
Після відкриття центру кияни почали облаштовувати майданчик для занять спортом. Мета активістів – перетворити його на повноцінний рекреаційний простір із регулярним проведенням змагань і спортивних занять із залученням фахових тренерів.
На спортмайданчику вже провели чотири благодійні турніри з бадмінтону, пінг-понгу, крокету та шахів. Тоді зібрали понад 13 тисяч гривень на сонячні батареї для деокупованих територій Херсонщини.
"Фізична активність є ефективною для покращення самопочуття. Тому наша мета – створити інклюзивний рекреаційний простір, який буде допомагати містянам триматися", - розповідають у команді.
Простір стане частиною локальної вуличної культури "Спаська". Організатори просять долучитися до проєкту. Зокрема, шукають постачальників і тренерів.
Фото: Культурний центр "Спаська 13"