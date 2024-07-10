Країни НАТО нададуть 7 млн доларів для підтримки українських військовослужбовиць

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Наталія Габрух
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Країни НАТО нададуть 7 млн доларів для підтримки жінок в ЗСУ.

Як повідомили в Міноборони України, про це оголосив Держсекретар США Ентоні Блінкен на прийомі після круглого столу НАТО “Жінки, мир, безпека”.

Країни НАТО нададуть грошову допомогу, включаючи понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

“Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети”, — заявив Ентоні Блінкен.

Перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року.

Фото: ArmyInform

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Опубліковано: 10 липня 2024
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