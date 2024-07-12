Ще у 4 поїздах "Укрзалізниці" з'являться жіночі купе: у яких саме
З 1 серпня "Укрзалізниця" додає жіночі купе у потяги чотирьох рейсів далекого сполучення.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Йдеться про потяги:
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№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
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№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- •№ 95/96 Київ — Рахів.
За вартістю вони традиційно жодним чином не відрізняються від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.
Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Рахів;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг.
Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" вже з 13 серпня.
Фото: "Укрзалізниця
Опубліковано: 12 липня 2024