Ще у 4 поїздах "Укрзалізниці" з'являться жіночі купе: у яких саме

З 1 серпня "Укрзалізниця" додає жіночі купе у потяги чотирьох рейсів далекого сполучення.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Йдеться про потяги:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

•№ 95/96 Київ — Рахів.

За вартістю вони традиційно жодним чином не відрізняються від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

№15/16 Харків – Ясіня;

⁠№17/18 Харків – Ужгород;

⁠№26/236 Одеса – Рахів;

⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№29/30 Київ – Ужгород;

№81/82 Київ – Ужгород;

⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" вже з 13 серпня.

Фото: "Укрзалізниця