Ще у 4 поїздах "Укрзалізниці" з'являться жіночі купе: у яких саме

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Валерія Гуржий
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З 1 серпня "Укрзалізниця" додає жіночі купе у потяги чотирьох рейсів далекого сполучення.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Йдеться про потяги:

  • № 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

  • ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • •№ 95/96 Київ — Рахів.

За вартістю вони традиційно жодним чином не відрізняються від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

  • №15/16 Харків – Ясіня;
  • ⁠№17/18 Харків – Ужгород;
  • ⁠№26/236 Одеса – Рахів;
  • ⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • №41/42 Дніпро – Трускавець;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №81/82 Київ – Ужгород;
  • ⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" вже з 13 серпня.

Фото: "Укрзалізниця

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Опубліковано: 12 липня 2024
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