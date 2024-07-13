Прикордонники заборонили підйом на гору Піп Іван та ще понад 20 туристичних маршрутів

Державна прикордонна служба України тимчасово заборонила туристам підійматися на гори Піп Іван і Бребенескул. Також обмеження поширюються на ще понад 20 інших популярних туристичних маршрутів Франківщини.

Про це йдеться у додатку до наказу 31 прикордонного загону, який оприлюднили на сайті ДПСУ 10 липня.

У документі зазначається, що тимчасову заборону на підйом на гори та відвідування туристичних маршрутів було запроваджено через їхню безпосередню близькість до державного кордону. Обмеження ввели на території Зеленської та Білоберізької громад Івано-Франківської області, що розташовані вздовж державного кордону.

Згідно з документом, українцям забороняється відвідувати наступні туристичні маршрути:

урочища: Погорілець, Гаджини, Подороватого, Угорських Скель;

Погорілець, Гаджини, Подороватого, Угорських Скель; полонини: Кринта, Луковиці, Широкої та Веснерки;

Кринта, Луковиці, Широкої та Веснерки; гори: Чавчин, Смотрин, Вухатий Камінь, Піп Іван, Бребенескул, Пожижевська, Мергул, Туркул, Мала Говерла, Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнієв, озера Марічайка та Кривопільського перевалу.

Крім того, на території прикордонних громад заборонено:

рух транспорту під час комендантської години (крім осіб, які їдуть за кордон, і водіїв вантажівок зі сфери мультимодальних перевезень);

скупчення понад двох транспортних засобів та зупинка довше 20 хвилин на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком технічних несправностей та транспортних засобів, якими керують місцеві мешканці);

рух дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону;

водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів підвозити в прикордонну смугу та вивозити з неї осіб, які не мають дозволів від ДПСУ;

полювати, перевозити в транспортних засобах зброю та будь-які засоби активної оборони без відповідних на те дозволів;

використовувати прилади нічного бачення, тепловізійну техніку, радіостанції, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобів спеціального призначення;

використовувати та здійснювати польоти легкомоторних безпілотних літальних апаратів до закінчення режиму воєнного стану;

перебувати особам на відстані ближче 5 км до державного кордону поза межами населених пунктів без відповідного дозволу ДПСУ (крім людей, залучений до сільськогосподарських робіт, і тих, хто перебуває на приватних ділянках або на автомобільних дорогах загального користування).

Фото: karpatium