“Укрзалізниця” представила модернізований електропоїзд для маршруту Львів – Ужгород
“Укрзалізниця” представила черговий модернізований електропоїзд ЕПЛ2Т-007, який обслуговуватиме маршрут Львів-Ужгород.
Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
Новий електропоїзд пропонує низку нових функцій та покращень, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки пасажирів.
У поїзді зʼявились такі зручності:
- пандуси для людей з інвалідністю;
- інклюзивні вбиральні;
- роз’єми для підзарядки гаджетів;
- збільшена кількість пасажирських місць;
- розширені зони для перевезення велосипедів та туристичного багажу, а взимку – лижного спорядження;
- три дверні пройми у причіпних вагонах для покращення висадки та посадки пасажирів.
Крім того, у салонах вагонів встановлено відеоспостереження, LED-підсвітку на сходах вагонів для забезпечення безпечної посадки та висадки пасажирів.
Це вже шостий модернізований поїзд, який вийшов на маршрут завдяки зусиллям “Укрзалізниці” з початку 2024 року.
Фото: “Укрзалізниця”
Опубліковано: 13 липня 2024
Новий парклет встановили навпроти медзакладів біля станції метро ”Тараса Шевченка” Через відсутність світла в Ірпені критична ситуація з подачею води: вводять графіки На Софійському Соборі встановили відреставрований хрест: фото Прикордонники заборонили підйом на гору Піп Іван та ще понад 20 туристичних маршрутів