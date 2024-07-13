“Укрзалізниця” представила модернізований електропоїзд для маршруту Львів – Ужгород

379
Наталія Габрух
share share

“Укрзалізниця” представила черговий модернізований електропоїзд ЕПЛ2Т-007, який обслуговуватиме маршрут Львів-Ужгород.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Новий електропоїзд пропонує низку нових функцій та покращень, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки пасажирів.

У поїзді зʼявились такі зручності:

  • пандуси для людей з інвалідністю;
  • інклюзивні вбиральні;
  • роз’єми для підзарядки гаджетів;
  • збільшена кількість пасажирських місць;
  • розширені зони для перевезення велосипедів та туристичного багажу, а взимку – лижного спорядження;
  • три дверні пройми у причіпних вагонах для покращення висадки та посадки пасажирів.

Крім того, у салонах вагонів встановлено відеоспостереження, LED-підсвітку на сходах вагонів для забезпечення безпечної посадки та висадки пасажирів.

Це вже шостий модернізований поїзд, який вийшов на маршрут завдяки зусиллям “Укрзалізниці” з початку 2024 року.

Фото: “Укрзалізниця”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 липня 2024
share share
Новий парклет встановили навпроти медзакладів біля станції метро ”Тараса Шевченка” Новий парклет встановили навпроти медзакладів біля станції метро ”Тараса Шевченка” Через відсутність світла в Ірпені критична ситуація з подачею води: вводять графіки Через відсутність світла в Ірпені критична ситуація з подачею води: вводять графіки На Софійському Соборі встановили відреставрований хрест: фото На Софійському Соборі встановили відреставрований хрест: фото Прикордонники заборонили підйом на гору Піп Іван та ще понад 20 туристичних маршрутів Прикордонники заборонили підйом на гору Піп Іван та ще понад 20 туристичних маршрутів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.