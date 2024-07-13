“Укрзалізниця” представила модернізований електропоїзд для маршруту Львів – Ужгород

“Укрзалізниця” представила черговий модернізований електропоїзд ЕПЛ2Т-007, який обслуговуватиме маршрут Львів-Ужгород.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Новий електропоїзд пропонує низку нових функцій та покращень, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки пасажирів.

У поїзді зʼявились такі зручності:

пандуси для людей з інвалідністю;

інклюзивні вбиральні;

роз’єми для підзарядки гаджетів;

збільшена кількість пасажирських місць;

розширені зони для перевезення велосипедів та туристичного багажу, а взимку – лижного спорядження;

три дверні пройми у причіпних вагонах для покращення висадки та посадки пасажирів.

Крім того, у салонах вагонів встановлено відеоспостереження, LED-підсвітку на сходах вагонів для забезпечення безпечної посадки та висадки пасажирів.

Це вже шостий модернізований поїзд, який вийшов на маршрут завдяки зусиллям “Укрзалізниці” з початку 2024 року.

Фото: “Укрзалізниця”