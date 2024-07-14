У КМДА радять встановлювати на багатоповерхівках акумуляторні системи та сонячні станції

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Наталія Габрух
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У КМДА порадили киянам встановлювати на багатоповерхівках акумуляторні системи та сонячні станції, щоб уникнути виключень електроенергії.

Про це повідомив радник заступника голови КМДА Олексій Тихонов в ефірі телеканалу “Київ24”.

“Люди вже зараз думають про те, щоб встановлювати або генератори або системи накопичення електричної енергії, тобто інвертори та акумуляторні системи. Для того, щоб скористатися державними програмами енергоефективності ОСББ повинні будуть встановити також сонячні панелі. Це обов’язкова умова”, — сказав Олексій Тихонов.

Він зазначив, що для початку можна встановити тільки інвертори та акумулятори, щоб підготуватися до зими. Коли електрична енергія буде — вони будуть заряджатися, а коли електрична енергія відсутня — будинок буде споживати електроенергію з акумуляторних систем.

“Я б рекомендував починати саме з такої системи. Для початку встановлювати інвертори та акумуляторні системи, а потім добудовувати вже і сонячну станцію”, — додав Олексій Тихонов.

Фото: Українська Енергетика

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Опубліковано: 14 липня 2024
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