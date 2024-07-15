Стендап-коміки і Віктор Ющенко зняли кліп на підтримку збору на дрони для ЗСУ: відео

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Наталія Габрух
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Українські стендап-коміки записали трек з експрезидентом України Віктором Ющенко й запускають збір на 7 мільйонів гривень.

На честь збору випустили кавер на одну із пісень Елтона Джона та гурту Blue.

Збір організовують стендапери Антон Тимошенко, Слава Кедр, Василь Байдак, Олег Свищ і виконавець Володимир Дантес, які об'єдналися у гурт Badstreet Boys.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для для 3-ої ОШБ і ГУР та бус для ССО. За донат від 100 гривень розіграють мед від Віктора Ющенка.

“Той мед солодший за цей трек, хоча здається, це неможливо”, — коментують стендап-коміки.

Підтримати збір можна за посиланням.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 15 липня 2024
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