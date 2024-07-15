У Кабміні погодили форми надмогильних плит на Національному військовому кладовищі

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Наталія Габрух
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Кабінет міністрів ухвалив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Про це повідомляє Мінветеранів.

Надмогильні споруди будуть двох форм — у вигляді хреста або плити із заокругленням у верхній частині. Вони матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одного. Форму обиратимуть військові або їхні родини.

“Намогильні споруди, які встановлюватимуться на могилах полеглих героїв — будуть уніфікованими. Незалежно від військового звання, частини чи роду військ споруджуватимуть однакові хрести або плити”, — зазначив директор ДУ “НВМК” Ярослав Пронюткін.

Очільник Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович пояснив, що таким чином НВМК продовжить багатовікову традицію, яка триває з часів козацьких кладовищ.

У постанові врахували позицію Українського інституту національної памʼяті, Мінветеранів, НВМК та експертів.

Фото: Міністерство у справах ветеранів України

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Опубліковано: 15 липня 2024
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