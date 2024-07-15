У Кабміні погодили форми надмогильних плит на Національному військовому кладовищі
Кабінет міністрів ухвалив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК).
Про це повідомляє Мінветеранів.
Надмогильні споруди будуть двох форм — у вигляді хреста або плити із заокругленням у верхній частині. Вони матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одного. Форму обиратимуть військові або їхні родини.
“Намогильні споруди, які встановлюватимуться на могилах полеглих героїв — будуть уніфікованими. Незалежно від військового звання, частини чи роду військ споруджуватимуть однакові хрести або плити”, — зазначив директор ДУ “НВМК” Ярослав Пронюткін.
Очільник Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович пояснив, що таким чином НВМК продовжить багатовікову традицію, яка триває з часів козацьких кладовищ.
У постанові врахували позицію Українського інституту національної памʼяті, Мінветеранів, НВМК та експертів.
Фото: Міністерство у справах ветеранів України