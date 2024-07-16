Біля Золотих воріт відкрився заклад Si з італійською кухнею

Біля Золотих воріт у Києві відкрили заклад з італійською кухнею Si.

Про це пише The Village Україна.

«Спочатку ми хотіли відкрити заклад, де в одному місці одразу буде смачно та незвично, а в реальності відкриваємо заклад, в якому панує настрій свята», — описують концепцію у команді.

У закладі подають пасту власного виробництва, а тісто на піцу ферментують 72 години й запікають у печі. Бренд-шефом став Олександр Цвігун.

У Si можна замовити пасту та піцу з собою, а найближчим часом у меню додадуть пасту, яку можна буде самостійно готувати вдома. Також анонсують запуск власної доставки.

У закладі подають основні страви, супи, салати, закуски та каву й авторські коктейлі.

Оформлення в сучасному стилі створив дизайнер Віктор Чумак, а графічною дизайнеркою стала Євгенія Ведь.

Si позиціонують як pet-friendly заклад з доступністю для маломобільних груп людей.

Ціни: рігатоні з пармезановим мусом та трюфелем — 315 грн, казарече з ростбіфом та смородиною — 477 грн, кольорові равіолі — 405 грн, піца зі слабосоленим лососем, креветкою й фенхелем — 485 грн, орзо з телячими щічками та чорним пармезаном — 355 грн, ромова бабка з сезонними ягодами — 290 грн, ванільно-лемонграсова панакота — 285 грн, коктейль Laccio — 220 грн, Whiskey Sour — 270 грн

Адреса: вул. Прорізна, 20

Режим роботи: щодня з 12:00 до 20:00 (тестовий режим)