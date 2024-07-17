“Азов” допоможе у реформуванні шкільної програми “Захист України”

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Наталія Габрух
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12-та бригада Національної гвардії України “Азов” долучиться до реформи курсу “Захист України” для учнів 10-11 класів.

Про це повідомила пресслужба бригади.

Азовці підготують майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО.

Учасники тренерського курсу дізнаються від військовослужбовців бригади про сутність сучасної війни і взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями.

“Завдання тренерів: оживити застарілу програму курсу і зробити його цікавим і корисним для школярів. Тренери передадуть отримані від азовців знання своїм підопічним вже під час викладання”, — йдеться у повідомленні.

Міністерство освіти і науки ґрунтовно переглядає дисципліну “Захист України”. У межах дисципліни учні вивчатимуть домедичну допомогу, стрілецьку підготовку, орієнтування на місцевості, основи дій, комунікації та взаємодій у бою, види військової техніки та військові технології. Навчальні осередки обладнають стрілецькими тренажерами, дронами, симуляторами та іншим тренувальним обладнанням.

Фото: НГУ “Азов”

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Опубліковано: 17 липня 2024
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