В Одесі мешканці багатоповерхівки встановили сонячні панелі і зробили будинок повністю автономним

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Наталія Габрух
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В Одесі на вулиці Капітана Кузнєцова мешканці дев’ятиповерхівки встановили сонячні панелі та зробили свій будинок повністю автономним.

Про це йдеться у матеріалі видання “ШоТам?”.

Встановити сонячні панелі мешканці будинку змогли завдяки програмі “Сонячне місто”. Інвестори вкладають свої гроші в будівництво сонячних електростанцій та отримують прибуток від продажу згенерованої електроенергії за “зеленим тарифом”.

З урахуванням ремонту покрівлі, кінцева вартість склала трохи більше 2 мільйонів гривень.

“Ці гроші пішли на закупівлю всіх систем та проведення капітального ремонту даху будинку. У результаті нам вдалося створити ефективну й надійну електростанцію з 204 сонячних панелей”, — зазначає мешканець будинку Юрій Липовський.

Загальна потужність станції — 56 кіловат. Уже за перший рік вона згенерувала електроенергії на майже 280 тисяч гривень. У будинку завжди є світло, а також немає перебоїв із водопостачанням, адже працюють насоси.

Сонячні панелі генерують електрику, яку використовують для потреб будинку, а надлишок відправляється в загальну електромережу, за що ОСББ отримує 25% грошей від держави за “зеленим тарифом”. Інші 75% прибутку йдуть до кишень інвесторів.

Для того, щоб обладнати багатоповерхівку подібною електростанцією, необхідне ретельне планування та професійна допомога. Також важливо отримати всі юридичні дозволи.

Фото: Одеська міська рада

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Опубліковано: 17 липня 2024
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