Після спаду спеки відключень світла в Україні стане менше – Держенергонагляд

Зниження навантаження на енергосистему і, відповідно, стабілізація її роботи очікуються найближчим часом, коли спаде спека.

Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян, пише "Інтерфакс".

"Після нормалізації температурних режимів, які зараз вищі за кліматичну норму, очікуємо зменшення обсягів погодинних відключень електроенергії", – сказав він.

За словами Слободяна, наразі цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи, виконання яких матиме позитивний вплив на стан енергосистеми.

Раніше ми писали, що графіки відключень світла послаблять з 20-го липня. Також голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зауважував, що, якщо не буде масованих обстрілів енергетики, то у вересні-жовтні є шанси уникнути відключень світла.