Оголосили переможців 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Журі 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю оголосило переможців у Києві 20 липня.
Про це йдеться на сайті кінофестивалю.
Національна конкурсна програма:
- Найкращий український повнометражний ігровий фільм – “Сірі бджоли”, реж. Дмитро Мойсеєв
- Найкращий український повнометражний документальний фільм – “Глядєлов”, реж. Ксенія Кравцова
- Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – “Киснева станція”, реж. Іван Тимченко
- Спеціальна відзнака – “Яса”, реж. Сергій Маслобойщиков
- Приз за найкращу пісню до фільму від “Радіо Сільпо” та Mastercard – “Киснева станція” Івана Тимченка
Міжнародна європейська конкурсна програма:
- Найкращий європейський фільм – “Майже нічого”, реж. Ґжеґож Дембовський
- Спеціальна відзнака – “Секс”, реж. Даґ Йоган Гауґерюд
- Спеціальна відзнака – “Чорничні мрії”, реж. Елене Мікаберідзе
Фото: Одеський міжнародний кінофестиваль
Опубліковано: 21 липня 2024