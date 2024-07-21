Оголосили переможців 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю

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Наталія Габрух
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Журі 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю оголосило переможців у Києві 20 липня.

Про це йдеться на сайті кінофестивалю.

Національна конкурсна програма:

  • Найкращий український повнометражний ігровий фільм – “Сірі бджоли”, реж. Дмитро Мойсеєв
  • Найкращий український повнометражний документальний фільм – “Глядєлов”, реж. Ксенія Кравцова
  • Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – “Киснева станція”, реж. Іван Тимченко
  • Спеціальна відзнака – “Яса”, реж. Сергій Маслобойщиков
  • Приз за найкращу пісню до фільму від “Радіо Сільпо” та Mastercard – “Киснева станція” Івана Тимченка

Міжнародна європейська конкурсна програма:

  • Найкращий європейський фільм – “Майже нічого”, реж. Ґжеґож Дембовський
  • Спеціальна відзнака – “Секс”, реж. Даґ Йоган Гауґерюд
  • Спеціальна відзнака – “Чорничні мрії”, реж. Елене Мікаберідзе

Фото: Одеський міжнародний кінофестиваль

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Опубліковано: 21 липня 2024
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