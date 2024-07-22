Переможці Євробачення-2024 проведуть концерт у Києві

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Наталія Габрух
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Переможці пісенного конкурсу Євробачення 2024 року Nemo анонсували концерт у Києві. Про виступ оголосили зі сцени фестивалю Atlas United.

Про це пише Євробачення Україна.

Виступ артистів відбудеться у столичному концерт-холі Atlas в рамках їхнього європейського турне 2025 року.

Окрім власних треків, під час виступу Nemo представлять спільний трек з alyona alyona та Jerry Heil.

  • Дата: 7 березня 2025 року, о 19:00;
  • Локація: клуб Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41;
  • Купити квитки можна за посиланням.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

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Опубліковано: 22 липня 2024
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