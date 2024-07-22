Переможці Євробачення-2024 проведуть концерт у Києві

Переможці пісенного конкурсу Євробачення 2024 року Nemo анонсували концерт у Києві. Про виступ оголосили зі сцени фестивалю Atlas United.

Про це пише Євробачення Україна.

Виступ артистів відбудеться у столичному концерт-холі Atlas в рамках їхнього європейського турне 2025 року.

Окрім власних треків, під час виступу Nemo представлять спільний трек з alyona alyona та Jerry Heil.

Дата: 7 березня 2025 року, о 19:00;

Локація: клуб Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41;

Купити квитки можна за посиланням .

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger