Переможці Євробачення-2024 проведуть концерт у Києві
Переможці пісенного конкурсу Євробачення 2024 року Nemo анонсували концерт у Києві. Про виступ оголосили зі сцени фестивалю Atlas United.
Про це пише Євробачення Україна.
Виступ артистів відбудеться у столичному концерт-холі Atlas в рамках їхнього європейського турне 2025 року.
Окрім власних треків, під час виступу Nemo представлять спільний трек з alyona alyona та Jerry Heil.
- Дата: 7 березня 2025 року, о 19:00;
- Локація: клуб Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41;
- Купити квитки можна за посиланням.
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Опубліковано: 22 липня 2024
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