Closer анонсував дати проведення фестивалю Brave! Factory

Команда Closer та організатори фестивалю електронної музики Brave! Factory оголосили дати проведення заходу.

Про це йдеться на офіційній сторінці Brave! Factory у соцмережах.

Brave! Factory відбудеться 24-25 серпня.

“Цього року ми певний час вагалися, чи варто робити Brave! Factory — хотіли точно розуміти для себе, що маємо достатньо простору та можливостей для експериментів з будуванням та створенням цікавого музичного наповнення фестивалю. Вели безліч переговорів з артистами та новими локаціями, і сьогодні ми нарешті усвідомили, що готові зробити Brave! Factory 2024 та втілити у життя свіжі ідеї й відтворити всі складові великого заходу”, — коментують організатори.

Локацію, список артистів та інші подробиці оголосять згодом.

Ціна: від 1850 грн

Квитки можна купити за посиланням

Фото: Brave! Factory