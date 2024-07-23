Closer анонсував дати проведення фестивалю Brave! Factory

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Наталія Габрух
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Команда Closer та організатори фестивалю електронної музики Brave! Factory оголосили дати проведення заходу.

Про це йдеться на офіційній сторінці Brave! Factory у соцмережах.

Brave! Factory відбудеться 24-25 серпня.

“Цього року ми певний час вагалися, чи варто робити Brave! Factory — хотіли точно розуміти для себе, що маємо достатньо простору та можливостей для експериментів з будуванням та створенням цікавого музичного наповнення фестивалю. Вели безліч переговорів з артистами та новими локаціями, і сьогодні ми нарешті усвідомили, що готові зробити Brave! Factory 2024 та втілити у життя свіжі ідеї й відтворити всі складові великого заходу”, — коментують організатори.

Локацію, список артистів та інші подробиці оголосять згодом.

Фото: Brave! Factory

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Опубліковано: 23 липня 2024
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