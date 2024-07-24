На Венеційському кінофестивалі покажуть два українських фільми

На 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі відбудуться покази двох українських фільмів.

Про це йдеться на офіційному сайті бієнале.

У межах позаконкурсної програми в категорії Non-Fiction покажуть документальну стрічку “Пісні землі, що повільно горить” української режисерки та сценаристки Ольги Журби.

У ній ідеться про два роки великої війни від масової евакуації на початку вторгнення до поступового занурення в буденну воєнну реальність. Розповідаючи про людей та їх досвіди, фільм досліджує явища російсько-української війни та піднімає питання про трансформацію суспільства та його майбутнє.

У програмі Biennale College Cinema покажуть дебютний повнометражний фільм української режисерки Жанни Озірної “Медовий місяць”. Це фільм про щойно одружену пару, яка опинилась в окупації. Головні ролі виконали Роман Луцький та Ірина Нірша.

Цьогорічний Венеційський кінофестиваль відбудеться з 28 серпня по 7 вересня.

Фото: "Пісні землі, що повільно горить"/пресслужба фільму; “Медовий місяць”/фейсбук-сторінка фільму