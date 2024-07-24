“Укрзалізниця” призначила додаткові рейси з Києва до Одеси

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Наталія Габрух
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“Укрзалізниця” додала рейси з Києва до Одеси в піковий сезон перевезень.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

“Інтерсіті” №761/762 до Одеси курсуватиме додатково 24, 30 липня, а також — 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня за наступним графіком:

  • відправка з Києва о 06:03, прибуття до Одеси — о 13:34;
  • зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

“В ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва “Тарпан”, що дозволить на ~50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами”, — зазначають в “Укрзалізниці”.

Придбати квитки на рейс можна у застосунку та на сайті “Укрзалізниці”, а також в касах вокзалів.

Фото: “Укрзалізниця”

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Опубліковано: 24 липня 2024
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