Куди піти у Києві 26-28 липня: фестиваль "Вулична їжа", Сергій Бабкін та Tember Blanche

Протягом 26-28 липня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступи гурту Tember Blanche, виконавців Сергія Бабкіна та Саші Чемерова, фестивалі Вloom, "Витівка благодійна", а також "Вулична їжа", ярмарок у Broen, Маркет Всі.Свої та відкриття декількох виставок.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На виставці можна побачити графічні історії про казковий апокаліпсис Дмитра Красного і живопис, в якому можна сховатися Міши Тарасенко.

Світ, який ми знали, скінчився і ми опинилися в новому. Виявляється, апокаліпсис — це лиш концепція, що метафорично описує наші вічні маленькі трагедії. Світи з’являються і зникають, ми залишаємось — і маємо залишатись собою. Жити повним життям, активно і творчо. Прагнути до постійного самовдосконалення і піднесення над посередністю.



Навіть в самі темні часи, залишайтеся відкритими до нових ідей та перспектив. Ваші думки, ваші дії мають значення. Разом ми можемо змінити хід подій.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarde, вул. Січових Стрільців, 23А

Коли: до 20 серпня з 10:00

У п'ятницю виступатимуть Deenara, Koyya, Avilee – українські ді-джей і саунд-продюсери із пристрастю до електроніки. У суботу запалюватимуть іспанський проєкт Animal Picnic, Monastetiq, Fleming - Kroft. А у неділю на сцені виступатиме Сергій Бабкін. До програми концерту увійдуть як улюблені композиції, перевірені роками, так і хіти з нового альбому, написані вже під час повномасштабної війни. Також цього дня виступатиме гурт Vexlarsky.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 26-27 липня з 16:00, 28 липня з 18:00

У п'ятницю відбудеться великий концерт гурту Tember Blanche, де ви зможете почути такі пісні, як "Друг" і "Хованки", "Вечорниці" та пісні про Київ. У суботу для вас виступатиме Саша Чемеров - український музикант, композитор, екслідер і засновник гурту "Димна Суміш", фронтмен каліфорнійського гурту The Gitas. Він також є співзасновником і продюсером "Культурного десанту", що займається культурно-психологічним забезпеченням військових.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: V`yava, ВДНГ пр-т Академіка Глушкова 1

Коли: 26 липня 18:00, 28 липня 17:00

Виставка є репрезентацією практики українських митців за 100 років — від традиційного гобелена до експериментальних робіт із використанням текстильних матеріалів. В експозиції — понад 120 художніх творів близько 60 авторів.

Виставка ознайомить глядача з творчим досвідом бойчукістів, шістдесятників, а також сучасних митців, зокрема й тих, для яких робота з текстильним медіа не є типовою. На виставці будуть представлені твори українських художників, які працювали з текстилем у публічному просторі; роботи, що розвивали лінію українського стилю в інтер’єрі та костюмі; текстильні практики, присвячені актуальним темам сьогодення. Окремо експонуватимуться вишивки репресованих українців, виконані в таборах і колоніях ГУЛАГу.

Ціна: 50-100 грн. Квитки

Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: до 1 вересня з вівторка по неділю з 11:00 до 19:00

У Collider відбудеться триденний фестиваль українського жіночого аудіовізуального мистецтва, який спрямований на популяризацію практик мистецтва нових медіа серед українських мисткинь. У програмі: воркшопи, лекції, музичні виступи, виставки та перформативні практики. Повна програма.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Collide, вул. Кирилівська, 60

Коли: 26–28 липня з 13:00

Субота

На маркеті "Літня оселя" буде представлено понад 150 українських брендів, які відготували:

посуд, кераміку, текстиль

свічки, предмети декору, аромати для дому

книжки, канцтовари, ігри та іграшки

солодощі, сири, мʼясні вироби, напої, соуси та джеми

нтуральну косметику та екотовари

жіночий та чоловічий одяг

взуття та сумки

аксесуари та прикраси.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 27–28 липня з 10:00

На події можна буде насолодитися стрітфудом з різних куточків світу від італійської піци до тайських супів. Всього буде представлено близько 50 закладів. Також на фестивалі буде пеціальна зона українського стритфуду та локал маркету з крафтовими продуктами. Ще на вас чекатимуть живі виступи, DJ-сети, майстер-класи від шеф-кухарів та виставки сучасного мистецтва.

Частина зібраних коштів піде на підтримку благодійних організацій та на допомогу тим, хто цього потребує.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Арт-завод Платформа, вул. Якова Гніздовського 1-А

Коли: 27–28 липня з 12:00

Цей захід направлений на створення і розвиток відкритого комʼюніті, поціновувачів альтернативної музики в поєднанні з заохочуванням допомагати армії прямо під час проведення заходу. Це не вечірка заради вечірки, а спосіб послухати якісну українську музику і зробити свій вклад у перемогу відпочиваючи. У фестивалі приймуть участь найяскравіші, перспективні представники української альтернативної сцени.

Також до заходу будуть залучені майстри по виготовленню маскувальних сіток для ЗСУ, а також симулятор FPV, щоб кожен міг спробувати себе в ролі оператора дрона. Творчу частину фестивалю доповнять митці, татуювальники та актуальні коміки нової хвилі. Прибуток від фестивалю організатори передадуть на актуальні збори для ЗСУ.

Ціна: передпродаж 450 грн, на вході 550 грн. Квитки

Де: КультМотив

Коли: 27 липня о 13:00

На ярмарку буде том ям, тайські шашлики з рисом жасмін та тайський чай від Thai Spot, музика від DJ Stassy Miller, а також можливість придбати вироби для себе та дому від крафтових виробників: прикраси, свічки ручної роботи, аромати та догляд за тілом та інше.

Ціна: вхід вільний

Де: Broen, вул. Велика Житомирська, 20

Коли: 27 липня о 14:00

Вечірка з приводу відкриття Burger Farm на Печерську. У програмі святкування на вас чекає: вініл, міні-бургери та напої.

Ціна: вхід вільний

Де: Burger Farm на Печерську, вул. Андрія Верхогляда, 10

Коли: 27 липня о 17:00

Неділя

Просто неба на Пейзажній алеї показиватимуть фільм “Середина 90-х” про скейти, дівіді, підлітковий максималізм та трушну Каліфорнію девʼяностих. Також пивоварня Underwoodbrewery забезпечать подію напоями.

Гроші з кінопоказу підуть на збір - на медичну та психологічну допомогу жінкам, які пережили сексуальне насилля від російських військових.

Ціна: донат 200 грн. Для реєстрації донатьте за лінком , надсилайте скрін оплати організаторам , а також пишіть ваше імʼя та прізвище.

Де: Пейзажна алея, зліва від Національного музею історії України

Коли: 28 липня о 21:00

У розарії Ботанічного саду в променях заходу сонця для вас прозвучить музика з легендарних кінофільмів:

Крістофера Нолана: "Оппенгеймер", "Інтерстеллар", "Початок", "Темний лицар", "Престиж" та інші.

Квентіна Тарантіно: "Кримінальне чтиво", "Одного разу в Голівуді", "Джанґо вільний", "Безславні виродки", "Вбити Білла", "Від заходу до світанку" та інші.

Мартіна Скорсезе: "Відступники", "Острів проклятих", "Славні хлопці", "Вовк з Уолл-стріт", "Авіатор", "Банди Нью-Йорка" та інші.