В Україні безкоштовно навчатимуть жінок водити міські автобуси.

Проєкт запускають у межах пілотного проєкту за підтримки Мінінфраструктури України та представництва “ООН Жінки”. Він дасть жінкам нові навички та доступ до роботи водійками автобусів.

Українок навчатимуть через дефіцит кадрів через вторгнення росії в Україну. Дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30% або шість тисяч співробітників.

Серед ключових завдань ініціативи:

створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;

розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

У межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

На пілотних комунальних підприємствах проведуть цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці і загального моніторингу дотримання прав жінок серед комунальних підприємств.