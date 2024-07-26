У Києві перейменують два театри: які саме та чому

"Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" на Контрактовій площі перейменують на "Київський муніципальний академічний театр опери і балету" (скорочено "Київська опера"), а театр "Дивний замок" на "Театр на Солом’янці".

Про це пише "Вечірній Київ".

"Київська опера" звернулася до комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій з пропозицією перейменувати заклад, адже на сьогодні у репертуарі театру є вистави як для дорослих, так і для дітей. Відтак, назва не відповідає напрямам діяльності, є застарілою, не розкриває сучасний профіль театру, а тому потребує зміни та осучаснення.

Також театр "Дивний замок" звернувся з пропозицією його найменування, оскільки станом на сьогоднішні існує інша юридична особа з тотожною назвою. Така ситуація, за їх словами, спричиняє дезорієнтацію для відвідувачів.

Крім того, трудовий колектив театру вважає, що назва "Дивний замок" не відповідає осмисленості простору театру та у цьому випадку доцільною є прив’язка до місцевого топоніма — Солом’янки, де розташований заклад.

Нова назва "Київський театр на Солом’янці" (скорочено "Театр на Солом’янці") буде інформативною, відображатиме унікальність та стане своєрідним ідентифікатором та впізнаваним брендом закладу.

У результаті комісія підтримала звернення колективів зазначених театрів, підготувала проєкти рішень, які на найближчому пленарному засіданні будуть винесені на розгляд Київської міської ради.

Фото: Вечірній Київ