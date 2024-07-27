Українці знімають батареї з Tesla, щоб заживити свої будинки світлом

У Києві старі електромобілі Tesla підприємець перетворює на джерела живлення для будинків та бізнесу.

Про це пише Financial Times.

Підприємець Олександр Бенца, який раніше займався імпортом та ремонтом пошкоджених Tesla, тепер переформатував свій бізнес. Він разом з командою розбирає старі електромобілі та перетворює їх акумулятори на автономні системи живлення.

“Стара Tesla, включаючи вартість доставки, коштуватиме майже 10 000 доларів. А ви можете перетворити її на 12 батарей, а також продати запчастини”, — коментує Олександр Бенца.

Кожна така міністанція має потужність 5 кіловатів на годину. Цього достатньо, аби заживити світлом середньостатистичну київську квартиру на 10 годин. Такі системи підзарядження купують переважно цивільні, однак серед клієнтів Олександра Бенци є і військові — їм такі системи продають без націнки.

Очікується, що з наближенням зими попит на такий товар лише зростатиме.

Фото: Financial Times