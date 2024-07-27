Українці знімають батареї з Tesla, щоб заживити свої будинки світлом

245
Наталія Габрух
share share

У Києві старі електромобілі Tesla підприємець перетворює на джерела живлення для будинків та бізнесу.

Про це пише Financial Times.

Підприємець Олександр Бенца, який раніше займався імпортом та ремонтом пошкоджених Tesla, тепер переформатував свій бізнес. Він разом з командою розбирає старі електромобілі та перетворює їх акумулятори на автономні системи живлення.

“Стара Tesla, включаючи вартість доставки, коштуватиме майже 10 000 доларів. А ви можете перетворити її на 12 батарей, а також продати запчастини”, — коментує Олександр Бенца.

Кожна така міністанція має потужність 5 кіловатів на годину. Цього достатньо, аби заживити світлом середньостатистичну київську квартиру на 10 годин. Такі системи підзарядження купують переважно цивільні, однак серед клієнтів Олександра Бенци є і військові — їм такі системи продають без націнки.

Очікується, що з наближенням зими попит на такий товар лише зростатиме.

Фото: Financial Times

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 липня 2024
share share
З даху будинку на Печерську зняли незаконну рекламу: фото З даху будинку на Печерську зняли незаконну рекламу: фото У Києві облаштували новий безбар’єрний наземний пішохідний перехід: фото У Києві облаштували новий безбар’єрний наземний пішохідний перехід: фото У Києві продовжують облаштовувати Оболонський острів: що там буде У Києві продовжують облаштовувати Оболонський острів: що там буде Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів і сонячних панелей Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів і сонячних панелей
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.