На Полтавщині місцеві мешканці відремонтували найдовший дерев'яний міст України: фото

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Наталія Габрух
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На Полтавщині небайдужі місцеві мешканці відремонтували найдовший дерев'яний міст України — через річку Удай, що поблизу села Каплинці.

Про це повідомляє Національний природний парк “Пирятинський”.

Місцеві жителі хотіли, щоб міст нарешті поремонтували. Для цього збирали підписи, публікували петиції. Адже відновлення найдовшої дерев’яної переправи в Україні не тільки допоможе в сполученні з Пирятином, а й може привабити у село туристів.

20 липня небайдужі місцеві жителі згуртувалися та поремонтували міст у найбільш аварійних ділянках.

“Ремонт мосту сьогодні — це добра, щира, безкорислива справа небайдужих до його долі людей”, — йдеться у повідомленні.

Поблизу села Каплинці знаходиться дерев'яний міст через річку Удай довжиною 240 і шириною 4 метри. Міст збудовано у 1933 році. Вважається найдовшим дерев'яним мостом України. Міст був збудований як транспортний, але за багато років поступово занепав і станом на 2024 рік використовується лише пішоходами.

Фото: Національний природний парк “Пирятинський”

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Опубліковано: 29 липня 2024
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