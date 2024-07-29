Під Києвом працює жіноча мобільна група ППО “Бучанські відьми”, яка збиває шахеди

У Бучанському районі на Київщині працює мобільна група ППО “Бучанські відьми”, яка збиває російські шахеди.

Про це пише військовий оглядач Ігаль Левін.

Група складається виключно з жінок. Кожна з них пройшла бойову підготовку зі стрільби з різних типів озброєння, зокрема кулеметів.

“Бучанські відьми” збивають російські шахеди на підльотах до Києва. Вони озброєні автоматами та спареною кулеметною туреллю з двох “максимів”, встановлених на пікап.

Крім “відьом” у бригаді сформовано ще кілька груп, у тому числі — “Бучанські Валькірії” та “Бучанські Амазонки”.

Кожен із підрозділів безперервно тренується у вільний від бойового чергування час. Як стверджують у 114-й окремій бригаді Сил ТРО, захисниці демонструють неабияку майстерність у тактичних маневрах, стрільбі та координації дій у бойових умовах.

Наразі у штаті Бучанського ДФТГ бракує 80% особового складу, адже більшість вже підготовлених бійців вирішили доєднатися до ЗСУ. Тому нині всі охочі з 18 років можуть долучитися до “Бучанських відьом” чи інших мобільних груп.

Фото: скриншот