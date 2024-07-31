Харків до зими хочуть перетворити на окремий енергетичний острів: деталі

Харків до зими хочуть перетворити на окремий енергетичний острів.

Про це в етері телемарафону повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він наголосив, що підготовка до опалювального сезону у Харкові почалася з моменту завершення минулого опалювального сезону.

"Працюємо фактично цілодобово, щоб децентралізувати систему енергозабезпечення, теплопостачання і водопостачання. В нас розроблений план дій", — зазначив Терехов.

У місті планують встановити 141 об'єкт вироблення енергії, що дозволить забезпечити 340 МВт. Наразі готові вже 22 когенераційні установки і 31 модульна котельня.

“Коли ми кажемо про 141 генераційну установку, це і установки які генерують електроенергію, і когенераційні установки, і модульні котельні. Цих потужностей вистачить для проходження опалювального сезону", — розповів Терехов.

Роботи продовжуються практично цілодобово, щоб створити у Харкові "окремий острів енергетичної системи".

Фото: Харківська міська рада