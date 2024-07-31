Харків до зими хочуть перетворити на окремий енергетичний острів: деталі
Харків до зими хочуть перетворити на окремий енергетичний острів.
Про це в етері телемарафону повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він наголосив, що підготовка до опалювального сезону у Харкові почалася з моменту завершення минулого опалювального сезону.
"Працюємо фактично цілодобово, щоб децентралізувати систему енергозабезпечення, теплопостачання і водопостачання. В нас розроблений план дій", — зазначив Терехов.
У місті планують встановити 141 об'єкт вироблення енергії, що дозволить забезпечити 340 МВт. Наразі готові вже 22 когенераційні установки і 31 модульна котельня.
“Коли ми кажемо про 141 генераційну установку, це і установки які генерують електроенергію, і когенераційні установки, і модульні котельні. Цих потужностей вистачить для проходження опалювального сезону", — розповів Терехов.
Роботи продовжуються практично цілодобово, щоб створити у Харкові "окремий острів енергетичної системи".
Фото: Харківська міська рада