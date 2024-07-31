Українсько-італійська стрічка “Коза Ностра. Мама їде” вийшла на Netflix

Українсько-італійська стрічка “Коза Ностра. Мама їде” з Ірмою Вітовською вийшла на Netflix.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Головні ролі зіграли українська актриса Ірма Вітовська, італійський актор Джовані Кальканьйо та італійська акторка українського походження Юлія Соболь. Картину зняв італійський режисер Джованні Дота.

За сюжетом стрічки: головна героїня фільму — Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, щоб жити з донькою та допомагати в догляді за онуком. Та виявляється, приїзду мами ніхто не чекав. Після сварки з донькою Влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі дона Фредо, нині вдівця, який переживає глибокі кризи – особистісну, сімейну та фінансову.

Влада влаштовується прибиральницею, але стає порятунком цього дому: мамою для дітей дона Фредо та реформаторкою дотепер старої, неефективної та, головне, негуманної мафії.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, компаніями Pepito Produzioni й Rai Cinema (Італія) та FILM.UA Group (Україна).

Фото: кадр із фільму “Коза Ностра”/FILM.UA Group; скриншот Netflix