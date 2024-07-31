Куди піти у Києві 2-4 серпня: Арсен Мірзоян, стендап Антона Тимошенка та рейв Спека у Keller

Протягом 2-4 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких фестиваль "Культура Етно", виступ Арсена Мірзояна, вечірки у Closer та Keller та сольний стендап від Антона Тимошенка.

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

3 та 4 серпня у просторі V`yava відбудеться фестиваль "Культура Етно". Це фестиваль про творення народної музики і про музику навколо нас. Також на вас чекатимуть: виступи відомих артистів, смачна українська кухня, майстер класи, лекції та зелений сад.

2 серпня виступить Іvan Navi з великим літнім концертом. Він виконавець хітів: "Такі Молоді", "Пишу тобі листа", "Тимчасовий релакс", "Холодна ніч", "Це вона (Зірка)" і ще багатьох пісень, які ви точно знаєте.

Ціна: від 250 гривень. Квитки

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї)

Коли: 3-4 серпня з 14:00, 2 серпня з 18:00

Субота

Це вже друга вечірка із серії "Перлини Сезону". Цього разу Лісний Причал перебуватиме під заступництвом Ігоря Глушко та його гостя з Неймегена, Нідерланди. Також цього дня у клубі запалюватиме Роджер, який є членом французької сім’ї Yoyaku.

Ціна: 350-500 грн (тільки готівкою на вході)

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 3 серпня з 15:00

До цього дня організатори готують прохолодний танцпол, закритий від сонця та якісний, гарячий саунд.

Діджеї:

Recid

Pledov

Sasha Storm

Incorrect Waves

Wave

Maria Rodina

Shana

Septim

Raven Cure(modular live)

Olympiyskiy (live)

Kojemiakyn

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: Keller, вул. Кирилівська 71

Коли: 3 серпня з 14:00

На події ви зможете скуштувати: Greenie, ochi матча, матча трюфель, матча шоколад, матча фондан, матча nama, матча cupbaby, мilky матча, вруна рол.

Ціна: вхід вільний

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 3 серпня з 12:00

Неділя

Відбудеться концерт під відкритим небом виконавця Арсена Мірзояна. У своїх піснях співак відверто ділиться особистими історіями та надихає на любов, вчинки, справжність.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 4 серпня 19:00

На даху ЦУМ лунатимуть оскароносні саундтреки. Ви почуєте музику з кінофільмів: Опенгеймер, "Дюна", "Душа", "Ла Ла Ленд", "Готель Гранд Будапешт", "Життя Пі", "Вавілон", "Життя прекрасне", "Форма води", Мільйонер з трущоб", Володар Перснів", "Англійський пацієнт, "Король Лев" та багатьох інших.

Ціна: від 550 грн. Квитки

Де: ЦУМ, вул. Хрещатик, 28

Коли: 4 серпня 19:00

Антон Тимошенко є одним із найпопулярніших коміків країни, який виступить у Жовтневому палаці з першим концертом у Києві після туру Америкою. На вас чекають яскраві жарти про тур, корупцію, Work & Travel, повстання машин, економію і Трампа.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 4 серпня 18:30

Під час релаксової прогулянки на каяках, байдарках і SUP по Десенці, ви будете відпочивати на воді, запливати у затишну бухту, зупинитися, щоб почути вечірню природу та зробите гарні фотографії.

Ціна: 500 грн. Бронювання за посиланням.

Де: SUP Kayak Club 4 storony. Карта

Коли: 4 серпня 19:00

Фото: Sasha Zmiievets, Іvan Navi, Спека, Арсен Мірзоян, Світлоконцерт, Антон Тимошенко, Sergiy Markov.