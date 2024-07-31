Куди піти у Києві 2-4 серпня: Арсен Мірзоян, стендап Антона Тимошенка та рейв Спека у Keller
Протягом 2-4 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких фестиваль "Культура Етно", виступ Арсена Мірзояна, вечірки у Closer та Keller та сольний стендап від Антона Тимошенка.
Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Фестиваль "Культура Етно" та Іvan Navi у V`yava
3 та 4 серпня у просторі V`yava відбудеться фестиваль "Культура Етно". Це фестиваль про творення народної музики і про музику навколо нас. Також на вас чекатимуть: виступи відомих артистів, смачна українська кухня, майстер класи, лекції та зелений сад.
2 серпня виступить Іvan Navi з великим літнім концертом. Він виконавець хітів: "Такі Молоді", "Пишу тобі листа", "Тимчасовий релакс", "Холодна ніч", "Це вона (Зірка)" і ще багатьох пісень, які ви точно знаєте.
Ціна: від 250 гривень. Квитки
Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї)
Коли: 3-4 серпня з 14:00, 2 серпня з 18:00
Субота
Вечірка у Closer
Це вже друга вечірка із серії "Перлини Сезону". Цього разу Лісний Причал перебуватиме під заступництвом Ігоря Глушко та його гостя з Неймегена, Нідерланди. Також цього дня у клубі запалюватиме Роджер, який є членом французької сім’ї Yoyaku.
Ціна: 350-500 грн (тільки готівкою на вході)
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 3 серпня з 15:00
Рейв Спека у Keller
До цього дня організатори готують прохолодний танцпол, закритий від сонця та якісний, гарячий саунд.
Діджеї:
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Recid
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Pledov
- Sasha Storm
- Incorrect Waves
- Wave
- Maria Rodina
- Shana
- Septim
- Raven Cure(modular live)
- Olympiyskiy (live)
- Kojemiakyn
Ціна: від 700 грн. Квитки
Де: Keller, вул. Кирилівська 71
Коли: 3 серпня з 14:00
Поп-ап в Octo tower
На події ви зможете скуштувати: Greenie, ochi матча, матча трюфель, матча шоколад, матча фондан, матча nama, матча cupbaby, мilky матча, вруна рол.
Ціна: вхід вільний
Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5
Коли: 3 серпня з 12:00
Неділя
Арсен Мірзоян у Куренях
Відбудеться концерт під відкритим небом виконавця Арсена Мірзояна. У своїх піснях співак відверто ділиться особистими історіями та надихає на любов, вчинки, справжність.
Ціна: від 400 грн. Квитки
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 4 серпня 19:00
Музика з "Дюни", "Опенгеймера" та інші оскароності саунтреки на даху ЦУМ
На даху ЦУМ лунатимуть оскароносні саундтреки. Ви почуєте музику з кінофільмів: Опенгеймер, "Дюна", "Душа", "Ла Ла Ленд", "Готель Гранд Будапешт", "Життя Пі", "Вавілон", "Життя прекрасне", "Форма води", Мільйонер з трущоб", Володар Перснів", "Англійський пацієнт, "Король Лев" та багатьох інших.
Ціна: від 550 грн. Квитки
Де: ЦУМ, вул. Хрещатик, 28
Коли: 4 серпня 19:00
Сольний концерт коміка Антона Тимошенка
Антон Тимошенко є одним із найпопулярніших коміків країни, який виступить у Жовтневому палаці з першим концертом у Києві після туру Америкою. На вас чекають яскраві жарти про тур, корупцію, Work & Travel, повстання машин, економію і Трампа.
Ціна: від 400 грн. Квитки
Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 4 серпня 18:30
Прогулянка на каяках та байдарках
Під час релаксової прогулянки на каяках, байдарках і SUP по Десенці, ви будете відпочивати на воді, запливати у затишну бухту, зупинитися, щоб почути вечірню природу та зробите гарні фотографії.
Ціна: 500 грн. Бронювання за посиланням.
Де: SUP Kayak Club 4 storony. Карта
Коли: 4 серпня 19:00
Фото: Sasha Zmiievets, Іvan Navi, Спека, Арсен Мірзоян, Світлоконцерт, Антон Тимошенко, Sergiy Markov.