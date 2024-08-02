В Україні довгобуди хочуть перетворити на соціальне житло: подробиці

Одним з джерел формування фонду соціального житла, яке буде надаватись, зокрема, у соціальну оренду, можуть стати довгобуди — будинки, зведення яких з багатьох причин не завершилось.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, нардепка Олена Шуляк.

Вона зазначила, що нині в Україні триває напрацювання нового житлового законодавства, яке має забезпечити право на житло кожного українця, який цього потребує. Рамковий законопроєкт "Про основні засади житлової політики" вже готують до реєстрації, і в ньому прописана можливість механізму соціальної оренди — вартістю, нижчою за ринкову. Нерухомість для цього буде надаватись з фонду соціального житла, який потрібно сформувати з нуля, оскільки 98% житла нині перебуває у приватній власності.

Наразі вже почалася робота над законопроєктом про фонд соціального житла. За словами Шуляк, для того, щоб нове житлове законодавство працювало фонд соціального житла має бути великим, на мільйони квадратних метрів. І саме добудова обʼєктів незавершеного будівництва може стати одним з джерел наповлення цього фонду. Станом на 2019 рік таких об'єктів в Україні було щонайменше 1000, а в кожній області є сотні таких довгобудів.

Вона додала, що сьогодні вже є громади, які вирішують проблеми з житлом, не чекаючи нового закону. Наприклад, на Кіровоградщині одна з громад перевела старий державний довгобуд у комунальну власність, привела його до ладу й передала квартири військовослужбовцям. Передали не в оренду, а у власність. Це було рішення громади. Але новий закон має спростити всі процедури.

Так, згідно з умовами програми Ukraine Facility, за якою Україна отримає від ЄС 50 млрд євро до 2027 року, держава взяла на себе зобов’язання розробити національну житлову стратегію і ухвалити відповідне законодавство. Його напрацювання вже пройшли перші публічні консультації, до яких були залучені представники органів місцевого самоврядування, представники внутрішньо переміщених осіб, ветеранської спільноти, низки інших соціальних груп. У парламенті розраховують, що до кінця поточного року цей законопроєкт пройде перше читання.

Фото: zr.zp.ua