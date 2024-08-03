Сервіс для збору донатів Buy Me a Coffee припиняє обслуговувати українців

Американська компанія Buy Me a Coffee оновила свої правила та припиняє обслуговувати користувачів з України.

Про це повідомляють у соцмережах українці, які зіткнулися з проблемами при виведенні коштів, пише dev.ua.

“У зв’язку з нещодавніми змінами в політиці та ускладненням законодавчих вимог і санкцій, ми більше не приймаємо нових творців [контенту] з України. Ми розуміємо, що це може вас розчарувати, і щиро перепрошуємо за будь-які незручності, які це може спричинити”, — повідомила представниця Buy Me a Coffee.

За її словами це рішення зумовлене різними факторами, зокрема “необхідністю відповідати суворим стандартам законодавчих вимог”.

“Оскільки приблизно 20% території України підпадає під дію санкцій, стало надзвичайно складно точно перевіряти та контролювати місця розташування, що створює значні ризики помилок”, — пояснюють у техпідтримці Buy Me a Coffee.

Buy Me a Coffee — американська краудфандингова компанія, яка популярна в Україні. Вона дає змогу творцям контенту збирати пожертви від своїх прихильників.

Фото: Buy Me a Coffee