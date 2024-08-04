Мешканці київської багатоповерхівки економлять 180 тисяч гривень на рік на сортуванні сміття

Мешканці багатоповерхівки у Києві сортують сміття і економлять 180 тисяч гривень на рік.

Про це пише NE:Urban.

“ОСББ “Френдлі Хаус” довело, що правильний підхід до роботи з відходами дозволяє зекономити сотні тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

В житловому комплексі реконструювали сміттєві баки, обмежили до них доступ сторонніх, запровадили сортування та роздільний збір сміття. Комплекс цих заходів уже дав свої результати: зекономлено близько 53% коштів, які раніше витрачались недоцільно. А це, 180 тисяч гривень на рік.

“Кошти — у сміттєвих баках” — це не красива метафора, а наша реальність! Тож, якщо ваше ОСББ досі жаліється на відсутність грошей, почніть з відходів: цим ви допоможете не тільки природі, але й собі”, — пишуть у NE:Urban.

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