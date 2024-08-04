Мешканці київської багатоповерхівки економлять 180 тисяч гривень на рік на сортуванні сміття

465
Наталія Габрух
share share

Мешканці багатоповерхівки у Києві сортують сміття і економлять 180 тисяч гривень на рік.

Про це пише NE:Urban.

“ОСББ “Френдлі Хаус” довело, що правильний підхід до роботи з відходами дозволяє зекономити сотні тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

В житловому комплексі реконструювали сміттєві баки, обмежили до них доступ сторонніх, запровадили сортування та роздільний збір сміття. Комплекс цих заходів уже дав свої результати: зекономлено близько 53% коштів, які раніше витрачались недоцільно. А це, 180 тисяч гривень на рік.

“Кошти — у сміттєвих баках” — це не красива метафора, а наша реальність! Тож, якщо ваше ОСББ досі жаліється на відсутність грошей, почніть з відходів: цим ви допоможете не тільки природі, але й собі”, — пишуть у NE:Urban.

Фото: Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 серпня 2024
ОСББ сортування сміття
share share
Фото дня: Ветерани, які повертаються до цивільного життя, в обʼєктиві Костянтина і Влади Ліберових Фото дня: Ветерани, які повертаються до цивільного життя, в обʼєктиві Костянтина і Влади Ліберових Фільм Антона Птушкіна “Ми, наші улюбленці та війна” вийшов на Netflix Фільм Антона Птушкіна “Ми, наші улюбленці та війна” вийшов на Netflix На Київщині відкрили першу в Україні жіночу школу операторів будівельної техніки На Київщині відкрили першу в Україні жіночу школу операторів будівельної техніки Забезпечити 10 годин роботи мобільного зв’язку та інтернету під час відключень майже нереально – оператори Забезпечити 10 годин роботи мобільного зв’язку та інтернету під час відключень майже нереально – оператори
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.