Фільм Антона Птушкіна “Ми, наші улюбленці та війна” вийшов на Netflix

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Наталія Габрух
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Документальний фільм українського телеведучого та журналіста Антона Птушкіна “Ми, наші улюбленці та війна” тепер доступний на Netflix.

Фільм “Ми, наші улюбленці та війна” показує історії людей та їхніх домашніх улюбленців на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну. У стрічці показано, як люди вивозили не тільки домашніх котів і собак, а й ведмедів, левів, хамелеонів та інших екзотичних тварин.

Над фільмом Антон Птушкін працював півтора року. Серед героїв стрічки — пес Патрон, киця Шафа, яку врятували зі зруйнованого будинку в Бородянці, і волонтери різних зоозахисних організацій.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 04 серпня 2024
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