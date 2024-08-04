Фото дня: Ветерани, які повертаються до цивільного життя, в обʼєктиві Костянтина і Влади Ліберових
Фотографи Костянтин та Влада Ліберови зробили портрети ветеранів, які змогли повернутися до повноцінного життя після важких травм і випробувань. Разом з ветеранами на фото їхні рідні.
У фотопроєкті взяли участь:
- Владислав Єщенко — ветеран та засновник БО Благодійного фонду “Побачимо перемогу”, який втратив зір на війні. На фото поруч із дружиною;
- Сергій Храпко — ветеран та учасник Іnvictus Games. У фотопроєкті він узяв участь із донькою;
- Гліб Стрижко — ветеран, морський піхотинець та керівник київської філії Veteran Hub. На фото він із чотирилапим другом, псом Тором;
- Анастасія Савка — військова снайперка та ветеранка. У проєкті взяла участь разом із коханим, військовим Олексієм Левченком;
- Георгій Раскалєй — захисник та ветеран, на фото разом зі своєю мамою.
Фото: Костянтин та Влада Ліберови
Опубліковано: 04 серпня 2024
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