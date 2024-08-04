Фото дня: Ветерани, які повертаються до цивільного життя, в обʼєктиві Костянтина і Влади Ліберових

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови зробили портрети ветеранів, які змогли повернутися до повноцінного життя після важких травм і випробувань. Разом з ветеранами на фото їхні рідні.

У фотопроєкті взяли участь:

Владислав Єщенко — ветеран та засновник БО Благодійного фонду “Побачимо перемогу”, який втратив зір на війні. На фото поруч із дружиною;

Сергій Храпко — ветеран та учасник Іnvictus Games. У фотопроєкті він узяв участь із донькою;

Гліб Стрижко — ветеран, морський піхотинець та керівник київської філії Veteran Hub. На фото він із чотирилапим другом, псом Тором;

Анастасія Савка — військова снайперка та ветеранка. У проєкті взяла участь разом із коханим, військовим Олексієм Левченком;

Георгій Раскалєй — захисник та ветеран, на фото разом зі своєю мамою.

Фото: Костянтин та Влада Ліберови