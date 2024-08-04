Чернігівський завод виготовить низькопідлогові тролейбуси для Хмельницького

Чернігівський автозавод виготовить 42 низькопідлогові тролейбуси для Хмельницького.

Про це повідомив заступник міського голови Хмельницької ради Микола Ваврищук.

Тролейбуси будуть обладнані кондиціонерами та камерами відеоспостереження.

Вісім тролейбусів зроблять з автономним ходом до 20 км, решту — матимуть до 2 км автономного ходу. Такі тролейбуси можуть рухатися навіть у разі знеструмлення контактної мережі.

Кошти на тролейбуси Хмельницький отримав завдяки гранту від Інвестиційної платформи добросусідства ЄС та ЄБРР у розмірі 4,5 млн євро та кредиту від ЄБРР на 10,6 млн євро.

“За рахунок економії коштів на тендері додатково підпишемо угоду на ще 2 тролейбуси. Це дасть змогу практично повністю оновити наш парк”, — зазначив Микола Ваврищук.

Перші 5 одиниць транспорту мають бути поставлені вже цього року. Всі інші — протягом 2025 року.

Фото: Metromashinist / Wikipedia