Чернігівський завод виготовить низькопідлогові тролейбуси для Хмельницького

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Наталія Габрух
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Чернігівський автозавод виготовить 42 низькопідлогові тролейбуси для Хмельницького.

Про це повідомив заступник міського голови Хмельницької ради Микола Ваврищук.

Тролейбуси будуть обладнані кондиціонерами та камерами відеоспостереження.

Вісім тролейбусів зроблять з автономним ходом до 20 км, решту — матимуть до 2 км автономного ходу. Такі тролейбуси можуть рухатися навіть у разі знеструмлення контактної мережі.

Кошти на тролейбуси Хмельницький отримав завдяки гранту від Інвестиційної платформи добросусідства ЄС та ЄБРР у розмірі 4,5 млн євро та кредиту від ЄБРР на 10,6 млн євро.

“За рахунок економії коштів на тендері додатково підпишемо угоду на ще 2 тролейбуси. Це дасть змогу практично повністю оновити наш парк”, — зазначив Микола Ваврищук.

Перші 5 одиниць транспорту мають бути поставлені вже цього року. Всі інші — протягом 2025 року.

Фото: Metromashinist / Wikipedia

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Опубліковано: 04 серпня 2024
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