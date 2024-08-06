В Україні побудують нову книжкову фабрику, де облаштують музей
Друкарня "ТакиБук" наступного року планує звести "Дрогобицьку книжкову фабрику".
Про це повідомили у Дрогобицькій міській раді.
Для цього компанія придбала земельну ділянку на в’їзді в місто, по вулиці Стрийській та зареєстувала майбутню фабрику. Тут також планують облаштувати музей, де зберуть унікальні екземпляри друкованої продукції.
Перша друкарня "ТакиБу" відкрилася у вересні 2022 року у Дрогобичі. Видавництво друкує різні книги та поліграфію як для українського ринку, так і закордонних замовників. Тут працює два десятки спеціалістів та щотижня виходить друком близько 3 тисяч екземплярів книг, журналів та іншої поліграфічної продукції.
Фото: Дрогобицька міська рада
Опубліковано: 06 серпня 2024