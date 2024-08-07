ЮНЕСКО доєднається до археологічних розкопок на території Каховського водосховища.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Дослідження цих територій ускладнене через тимчасову окупацію частини Херсонщини та її постійні обстріли ворогом.

“Ми готові надавати всебічну підтримку, зокрема щодо того, аби сприяти співпраці між органами влади та різними організаціями, також підтримувати цей процес логістично та організаційно”, — зазначила Голова бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.

ЮНЕСКО має доступ до супутникових зображень, що допоможе моніторити ситуацію на обʼєктах на окупованих територіях та скоординує археологічні дослідження. Крім того, в організації планують провести тренінги щодо уніфікованих форм фіксації пошкоджень, пов’язаних з незаконним обігом культурних цінностей.

Відповідальними за дослідження територій довкола Каховської ГЕС визначили експертів Національного заповідника “Хортиця”. Крім археологів місцевість мають також опрацювати військові, “які б допомагали археологам працювати на відповідних територіях”.

Фото ілюстративне: Національний заповідник "Хортиця"