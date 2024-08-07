Фестиваль Brave! Factory проведуть на новій локації у форматі мюзиклу.

Захід перенесли на територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

“Brave! Factory цього року об’єднав зусилля із Національною Студією імені Олександра Довженка і перетворився на кінокомпанію. ЇЇ задача проста і складна одночасно: занурити відвідувачів заходу у сюрреалістичну кінокартину, що має назву “Смілива Фабрика”” , – зазначають організатори.

Це буде кіно, яке вже готують на майданчиках студії Довженка, покажуть лише раз й кожен з глядачів зможе подивитися його у своєму авторському варіанті, анонсують організатори.

Фестиваль-мюзикл Brave! Factory відбудеться 24-25 серпня у Києві. Організатори обіцяють чотири майданчики: Depo, Avtotzeh, Pavilion та концертну сцену, яка ще не має назви.

Також команда готує декілька великих інсталяцій і простір, куди можна сховатися від занадто гучних подій.

Склад учасників, розклад та деякі інші подробиці оголосять незабаром.

Фото: Brave! Factory