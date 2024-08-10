Біля Хрещатика відкрили кафе “Платформа 9 ¾” в стилі “Гаррі Поттера”

На вулиці Євгена Чикаленка запрацювало кафе “Платформа 9 ¾” в стилі “Гаррі Поттера”.

Про це пише The Village Україна.

“Платформа” — це місце, де можна поринути в пригоди хлопчика, який вижив», — кажуть організатори проєкту.

У кафе можна замовити картоплю в горщику від місіс Візлі, “рис із морськими чудовиськами” чи пасту Ґрифіндора. Крім цього, пропонують “кавові зілля”, “напої для дорослих чаклунів” й “еліксири”.

Інтерʼєр кафе “Платформа 9 ¾” облаштували в стилі вітальні Ґрифіндора. Зокрема, прикрасили картинами й деталями зі світу чаклунів.

Заклад можна відвідувати з тваринами.

Ціни: бульйон з куркою — 125 грн, омлет “Бекон Слизерину” — 175 грн, Тости “Пашот із гуакамоле” — 195 грн, вівсянка з ягодами — 135 грн, сніданок “Гаррі Потера” — 185 грн, салат з персиком і фетою — 170 грн, піца “Капричоза” — 340 грн, сет “Дари Волан-де-Морта” — 250 грн

Адреса: вул. Євгена Чикаленка, 19-А

Режим роботи: щодня з 10:00 до 21:00