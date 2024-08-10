В Україні запускають новий фестиваль для молодих шефів: де і коли

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Наталія Габрух
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17 вересня у КВЦ “Парковий” в Києві відбудеться фестиваль для молодих шефів Young Chefs.

Подія об’єднає майже два десятки спікерів та понад 800 гостей.

У програмі Young Chefs 2024:

  • Chefs Scene — майстер-класи від Ніки Лозовської, Микити Вірченка, Артема Кабулахіна, Максима Пустовіта, Олександра Цвігуна та дослідниці гастрономії Олени Брайченко;
  • Food Talks про точки перетину між ресторанним бізнесом та мистецтвом;
  • Food Chat — панельні дискусії з інсайдерами ресторанного бізнесу;
  • Food Lab — лабораторія для камерних воркшопів;
  • Pop-up Chefs Space зона, де гості заходу зможуть придбати страви та напої від найцікавіших фуд-проєктів України — ресторанів “Глек”, NUNU та “Ресторану, якого не існує”.

“Відвідування Young Chefs — унікальна можливість зустріти інших гравців ресторанного бізнесу на одному майданчику, знайти нових партнерів і спіймати натхнення для власних проєктів”, — кажуть організатори.

Переглянути детальну програму та купити квитки можна за посиланням.

Коли: 17 вересня, 10:00-19:00

Де: КВЦ “Парковий”, Київ, Паркова дорога, 16А

Фото: Young Chefs

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Опубліковано: 10 серпня 2024
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