В Україні запускають новий фестиваль для молодих шефів: де і коли
17 вересня у КВЦ “Парковий” в Києві відбудеться фестиваль для молодих шефів Young Chefs.
Подія об’єднає майже два десятки спікерів та понад 800 гостей.
У програмі Young Chefs 2024:
- Chefs Scene — майстер-класи від Ніки Лозовської, Микити Вірченка, Артема Кабулахіна, Максима Пустовіта, Олександра Цвігуна та дослідниці гастрономії Олени Брайченко;
- Food Talks про точки перетину між ресторанним бізнесом та мистецтвом;
- Food Chat — панельні дискусії з інсайдерами ресторанного бізнесу;
- Food Lab — лабораторія для камерних воркшопів;
- Pop-up Chefs Space зона, де гості заходу зможуть придбати страви та напої від найцікавіших фуд-проєктів України — ресторанів “Глек”, NUNU та “Ресторану, якого не існує”.
“Відвідування Young Chefs — унікальна можливість зустріти інших гравців ресторанного бізнесу на одному майданчику, знайти нових партнерів і спіймати натхнення для власних проєктів”, — кажуть організатори.
Переглянути детальну програму та купити квитки можна за посиланням.
Коли: 17 вересня, 10:00-19:00
Де: КВЦ “Парковий”, Київ, Паркова дорога, 16А
Фото: Young Chefs
Опубліковано: 10 серпня 2024
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